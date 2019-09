"Te ne devi andare": in piazza XXIV Maggio spuntano messaggi contro il Samara Challenge

Non solo a Pontecagnano, con le principesse della Disney: anche a Salerno, c'è chi dice "no" al Samara Challenge. Come ci segnalano alcuni lettori, infatti, nei pressi di piazza Malta, sono spuntati dei messaggi affissi sui pali della luce contro l'antagonista del film The Ring.

I messaggi

"Samara vattene": questa una delle scritte rivolte a chi, aderendo al discutibile "gioco", si cala nelle vesti della ragazzina del film horror, per spaventare i passanti. Altri volantini sono stati notati nel centro cittadino.