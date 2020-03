Coronavirus: messe in filodiffusione a Capriglia, alla spesa pensa il parroco

Ascoltare la messa ogni giorno durante l'emergenza Coronavirus? A Capriglia di Pellezzano è possibile ascoltando gli altoparlanti del campanile della Parrocchia S. Maria delle Grazie che è aperta mattina e pomeriggio per la preghiera personale. "Io resto come sempre a disposizione per qualsiasi cosa e in qualsiasi momento. - ha scritto il parroco Luigi Pierri - Offriamo tutto al Signore e quando ci ritroveremo di nuovo tutti insieme davanti all'altare di Gesù sarà ancora più festa. Forza e coraggio.... e mi raccomando non uscite (se non necessario), godetevi di più la famiglia e pregate".

L'iniziativa per la spesa

Il tenace sacerdote, inoltre, ha rivolto un invito, tramite social, a tutti i fedeli più anziani: "Se qualche persona anziana non se la sentisse di uscire per provvedere alla spesa, mi contatti in parrocchia: la raggiungerò io a casa sua", ha annunciato il parroco, conquistando like e consensi da parte di innumerevoli cittadini, grati per la sua disponibilità in un momento tanto delicato.