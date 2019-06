Costiera da Vip, il vice presidente della Uefa all'hotel Tritone di Praiano

La Divina si riconferma meta di vip: è la volta del vice presidente dell'Uefa, Michele Uva, in vacanza a Praiano, presso il famoso albergo Il Tritone. A renderlo noto su Facebook, l'imprenditore alberghiero Salvatore Gagliano, proprietario dell'hotel ed ex presidente regionale della Figc Campania.

"Fine settimana con il Vice Presidente dell'Uefa , l'amico Michele Uva , venutosi a rilassare a Praiano nell'intermezzo dei suoi tanti impegni internazionali. Oggi sarà a rappresentare l'Uefa a Reggio Emilia per l'inaugurazione del Campionato Europeo under 21.

Naturalmente in questi giorni non si è potuto non parlare della situazione del calcio sia a livello nazionale che internazionale. Uva è stato in assoluto colui che ha voluto il Calcio Femminile assegnato alla FIGC, ed i risultati si vedono eccome. Forza Italia femminile Buona domenica amici miei".