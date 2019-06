Buonabitacolo: la street artist Milu Correch realizzerà un'opera sulle pareti della Sidel

Milu Correch, nota street artist argentina nota per i suoi murales su larga scala, realizzerà un'opera d'arte sulle grandi pareti bianche della Sidel, storica azienda che progetta e realizza serramenti in legno nei suoi capannoni posti all'ingresso di Buonabitacolo.

L'opera

La street art è ormai diventata un forte strumento di comunicazione: l’arte, in questo caso, aiuta l’azienda a comunicare un messaggio, un sogno, un importante valore e l’azienda, a sua volta, fornisce all’artista un foglio bianco per esprimersi liberamente. Tema centrale di quest’opera è la natura, in tutte le sue forme; lo scopo è accrescere la sensibilità ecologica di ognuno di noi. "L’armonia con la natura è infatti il fulcro perenne della produzione Sidel e si rinnova ogni giorno con rispetto e attenzione - fanno sapere dall'azienda - Sidel è azienda giovane e vitale, sempre piena di idee e costantemente attenta a nuove azioni volte a sensibilizzare maggiormente verso i temi importanti del futuro. In questo caso l’armonia con la natura si traduce in Armonia con il Territorio, ponendo un’opera ad ingresso del Paese". A lavori ultimati questa meravigliosa collaborazione verrà ufficialmente presentata il 4 Luglio presso la sede aziendale di Buonabitacolo alla presenza delle principali istituzioni pubbliche locali, del Comune di Buonabitacolo, il Parco Nazionale del Cilento e l’Università degli Studi di Salerno