A Marcianise eletta Miss Mamma: sul podio anche una salernitana

La 41enne Flora Stile, originaria di Montecorvino Pugliano, è “Miss Mamma Italiana in Gambe”. L'originale premio è stato assegnato alla 41enne casalinga mamma di Flavio, Gaia, Adriano e Lara, di 14, 10, 6 e 3, durante le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

La soilidarietà



“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di giovani donne italiane in età fertile. Lo scorso fine settimana, negli studi TV di “Italia Mia” a Marcianise, si è svolta una selezione valida per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La selezione

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Tina Incarnato, 44 anni, imprenditrice, di Napoli, mamma dei gemelli di 9 anni Giuseppe e Viviana. La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Maria Teresa Ginolfi, 52 anni, impiegata, di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, mamma di Lorenzo e Federico, di 24 e 13 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a PATRIZIA SCAZZERI, 57 anni, casalinga, di Brindisi, mamma di Marco e Gianluca, di 34 e 31 anni.