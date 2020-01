Mondiali di pasticceria femminile 2021, l'Italia sarà rappresentata da Ilaria Castellaneta

Nella giornata di ieri, presso la Pastry Arena del Sigep di Rimini (Salone internazionale gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffé) è stata presentata al pubblico la pasticcera (in questo caso pastry chef) che rappresenterà l'Italia ai prossimi mondiali di Pasticceria femminile 2021 "The Pastry Queen". Si tratta della giovane salernitana Ilaria Castellaneta, che lo scorso anno ha superato le selezioni sfidando le altre italiane in gara.

Il campionato

Unico nel suo genere, questo campionato mondiale a cadenza biennale si rivolge alle donne pasticcere di tutto il mondo, offrendo loro un’occasione importante per mettere alla prova le proprie capacità e trovare nuovi stimoli per una carriera gratificante e di successo. “The Pastry Queen” si pone quindi l’ obiettivo di entrare tra i grandi eventi internazionali della pasticceria, assicurando professionalità e spettacolo, per dare visibilità alla categoria, diffondendo tra le donne pasticcere proficui messaggi di bontà, qualità, passione e amore per il lavoro, creatività, collaborazione e rispetto.

Un’occasione di confronto e un’esperienza di crescita per coloro che trasmettono con il loro stile ed eleganza un assoluto esempio di professionalità per fare grande la pasticceria mondiale.

