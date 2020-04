"Serenità": il motto del sindaco-medico diventa simbolo di Montano Antilia

"Serenità": è il motto ed il saluto consueto del sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli ed è quanto si legge all'altezza dello svincolo di Massicelle di Montano Antilia. L'auspicio beneaugurante del primo cittadino, dunque, è stato anche inciso dallo staff e dai volontari impegnati sul territorio.

Un omaggio al sindaco-medico del salernitano che si è distinto tra tanti, ai tempi del Covid-19, per le molteplici iniziative messe in campo a favore della comunità. In particolare, alimenti e mascherine gratuite, consulenze mediche a distanza per tutti e sostegno costante per quanti stiano attraversando un momento di particolare difficoltà, in questa delicata emergenza sanitaria.

In merito alla ripartenza, Trivelli rivolge un appello ai suoi concittadini