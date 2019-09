Motociclismo: Gabriele Nigro al Misano World Circuit per la Coppa Italia di Velocità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gabriele Nigro, pilota salernitano, al ‘Marco Simoncelli’ Misano World Circuit per la Coppa Italia Velocità. L’ingegnere di Salerno, con la passione per le due ruote, corre nelle categoria 600 avanzata.

Nella tappa finale, domenica giornata decisiva, dovrà difendere il terzo posto in classifica e provare a fare meglio. Nigro arriva dal podio ottenuto nell'ultima gara disputata al Mugello. Oggi portacolori del Motoclub ‘Costa dei Saraceni’, nel 2015 ha fondato l'associazione sportiva dilettantistica ‘Brakeless’ di cui è presidente ed in cui gestisce le attività agonistiche.

La passione per le moto nasce in giovanissima età sognando un giorno di poter correre sulle piste dei suoi idoli, ha iniziato ad andare in pista nel 1999 nelle piccole piste campane, nei fine settimana e tra un esame e l'altro alla Facoltà di Ingegneria meccanica di Salerno.

Ha iniziato l'attività agonistica nel 2007 nei trofei ‘Inverno’ e del ‘Mediterraneo’ al circuito del Levante di Bari, è passato poi nel 2011 alla specialità Supermotard dove e' stato campione centro-sud Italia nel 2012, nel 2017 passa alla velocità disputando la Yamaha r3cup e dal 2018 e' salito in sella alla 600 per disputare la Coppa Italia.

Una passione vera e genuina che Gabriele, a Salerno e non solo, intende trasmettere ai più giovani.

È in sella alla Kawasaki ninja del team ‘Brakeless’, e' pilota e meccanico della moto e cura, grazie alla sua formazione, sia l’aspetto ciclistico che motoristico.