"Muro della Gentilezza": l'idea sbarca anche a Pastena, in tanti aderiscono

Spunta anche a Salerno il muro della gentilezza: in via Sichelmanno, a Pastena, due giovani salernitani, Carlo e Mario Turchino, hanno dato il via all'iniziativa solidale che sta prendendo piede al Nord, per offrire aiuto ai bisognosi.

Tante le giacche e i maglioni già appesi al muro, per consentire a chi è in difficoltà, specie in questi giorni di freddo, di potrà portar via e usare il necessario. Innumerevoli, i benefattori entusiasti di aderire all'idea dei giovani.