Flash mob della musica a distanza: ecco l'orario e le info utili

Oggi, venerdì 13 marzo alle ore 18 in punto, c'è possibilità di "suonarle" al coronavirus. Il gioco di parole che circola sui social spalanca le porte - ma solo quelle della propria finestra, restando a casa - ad una iniziativa che ha assunto i contorni del flash mob a distanza.



I dettagli

Salerno non farà eccezione e ha già dato la propria adesione attraverso tanti musicisti. Tutti gli abitanti d' Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra... Il nostro Paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito. Chi non sa suonare uno strumento, metta un disco spalancando la finestra. "Non possiamo uscire a prendere aria - scrivono i promotori dell'iniziativa - ma almeno diffondiamo musica, serenit, unità".