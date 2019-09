Molo Manfredi, tanta curiosità per Nave Italia

Tanta curiosità, oggi, al Molo Manfredi di Salerno, per l'approdo della Nave Italia della Fondazione Tender To Nave Italia, Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano.

L'obiettivo

La Fondazione promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono associazioni non profit, onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. E' terminata ieri, infatti, l'avventura a bordo dei ragazzi della cooperativa Agape, per un'esperienza in mare capace di creare coesione e amicizia. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano





