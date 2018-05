Nettare: la mostra

Mostra di Luigi Caravano con Fabio Monetti.

...Luigi schizza freneticamente, fogli su fogli, il suo storytelling denuncia, di cui sono la protagonista. Qualche critico definisce la sua arte minimal-concettuale, lo vuole inquadrare nelle leggi del mercato, tira in ballo nomi come Stella e Martin. Sarà... E' bravo Luigi il pittore senza padroni e senza ma che vuol mettere la ragione al di sopra dei sentimenti e la coscienza al centro. Per me, però, quel che conta è il suo pensiero, la speranza che si cela dietro il pessimismo, dietro ai carri armati, alle api robot, ai satelliti impazziti, alle rose sfiorite ed agli ombrelli chiusi come falli gonfi che si rifiutano di impollinare: collage fotopittorici che ha creato a quattro mani e due teste con quel folle del suo amico Fabio Monetti, professione fotografo, cuore grande e sguardo che va lontano...

Erminia Pellecchia