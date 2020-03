Referendum taglio parlamentari a Nocera Superiore, sorteggio scrutatori in diretta su Facebook

Nella mattinata di giovedì 5 marzo alle 11, a Nocera Superiore, il sorteggio pubblico per individuare gli scrutatori per il referendum in agenda per il 29 marzo si terrà in diretta Facebook dalla Pagina ufficiale del primo cittadino.

L'iniziativa

Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Maria Cuofano che rinnova, anche per questa tornata, una modalità trasparente ed immediata delle operazioni già sperimentata nelle precedenti consultazioni. L’estrazione riguarderà la lista dei cittadini inoccupati o studenti che non hanno già svolto la funzione di scrutatore nelle ultime due tornate. "Ovviamente le operazioni sono pubbliche e, pertanto, chi vuole può assistervi dal vivo" precisa il primo cittadino. Il sorteggio sarà eseguito con il supporto di un generatore casuale di numeri: un software che estrarrà i nominativi degli scrutatori necessari così come previsto dalla normativa vigente in materia.