"Non di solo pane vive l’uomo”, Claudia Koll presenta il suo libro a Salerno

Si è svolta, nella serata di ieri, presso la parrocchia “Gesù Risorto” nel quartiere Arbostella di Salerno, la presentazione del libro “Non di solo pane vive l’uomo”, scritto a quattro mani da Claudia Koll e Don Giovanni Boer, della Diocesi di Trieste. Si tratta di commenti ai Vangeli delle domeniche e delle solennità liturgiche dell'Anno A. Dopo i saluti di rito da parte di Don Giuseppe Landi, la giornalista Titty Ficuciello ha moderato il dibattito tra il pubblico e la gradita ospite, che ha spiegato i motivi per cui si è sentita chiamata a testimoniare la Presenza del Signore attraverso la Sua Parola.

Claudia Koll si avvicina con grande trasporto alla fede cattolica alleggerendosi di quelli che considera ormai fardelli pesanti, bisogni indotti e superflui. Negli ultimi anni Claudia ha deciso quindi di dare una svolta alle proprie attività personali e professionali. Si dedica con passione e solidarietà alle sorti dell'umanità più disagiata attraverso numerose associazioni di volontariato e all'apostolato, testimoniando in numerosi incontri di preghiera il "giro di boa" che ha impresso alla propria esistenza. La Koll ha spiegato come ha scritto questo libro: pregando il Signore di guidare i suoi pensieri. Ma anche per lei è stata una occasione per approfondire la conoscenza della Parola, che l’ha aiutata nella relazione con Dio. Il suo impegno e la sua dedizione a scrivere questo libro, insieme ovviamente a don Giovanni Boer (Diocesi di Trieste), sono stati mossi dal desiderio che Gesù sia conosciuto e amato con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente da quante più persone possibile. Per presentare il libro Claudia Koll ha dato testimonianza della sua incredibile conversione e delle difficoltà che incontra tutti i giorni nelle sue attività caritative e di evangelizzazione, mostrando però la vicinanza di Dio che non abbandona mai.