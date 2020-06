Non si terrà "Yoga nei parchi" quest'estate a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Asd Devayoga Salerno, comunica: Viste le tantissime richieste che abbiamo ricevuto, vi comunichiamo che per quest’estate la oramai consolidata tradizione di svolgere le lezioni di yoga nei parchi pubblici non potrà essere mantenuta. Per la prima volta dopo 7 anni, siamo costretti a non poter ripetere “YOGA CON NOI NEI PARCHI”. Premesso che tutte le nostre attività pubbliche sono sempre state autorizzate dalle autorità preposte ( come è normale che sia), visto che le attività nei parchi pubblici non consentono di garantire il rispetto del divieto di assembramento nonché dei protocolli di sicurezza cui siamo sottoposti, in ragione delle numerosissime partecipazioni che hanno sempre accompagnato le nostre manifestazioni, per rispettare i divieti e le ordinanze regionali nostro malgrado nell’estate 2020 NON terremo le lezioni di Yoga nei parchi come abbiamo sempre fatto. Tuttavia, non vi priveremo della possibilità di praticare Yoga con noi all’aperto: in totale sicurezza e legalità, siamo già pronti per proporre le nostre lezioni di Yoga all’aperto a partire dal mese di luglio in location adatte sicure e suggestive. Stay tuned, stay Yoga.