Nuovi corsi di lindy hop

All'inizio di questo nuovo anno fatevi contagiare dalla magia dello SWING: venite ad innamorarvi del LINDY HOP!



---- CHE COS'È IL LINDY HOP ----



Il Lindy Hop è un ballo afroamericano nato ad Harlem tra gli anni Venti e Trenta e si balla su musica swing, di cui è l'espressione più autentica. Esattamente come il Jazz, il Lindy Hop si basa sul ritmo e sulla sincopazione, e, allo stesso modo, è dotato di un alto grado di improvvisazione. Quindi, non tutti i passi sono definiti o coreografati, anzi: a differenza di molti altri tipi di ballo, il Lindy Hop ha come scopo principale quello di sviluppare un proprio stile unico, lasciando al ballerino infinite opportunità di espressione individuale.

In opposizione ai balli da sala standardizzati ed istituzionalizzati, si è sviluppato parallelamente alla musica swing nell’atmosfera delle sale da ballo americane dei primi decenni del Novecento, ed è soprattutto un ballo sociale.

Non avete bisogno di un partner per imparare - a lezione si cambia spesso partner - e non dovete raggiungere alcuna abilità particolare prima di potervi lanciare in pista – tutti i livelli ballano assieme.



Vi state ancora domandando cosa rende il Lindy Hop così magico e speciale?

Un assaggio per i vostri occhi e le vostre orecchie...



https://www.youtube.com/watch?v=d_53dHrJe-c





---- LEZIONI DI PROVA GRATUITE ----



Scarpe comode, voglia di divertirsi e di mettersi in gioco! Non ci sono limiti di età né prerequisiti...e la prima lezione è gratuita! 🕺💃🏻



---- OFFERTA DIDATTICA ----



- Una lezione settimanale dalla durata di 60 minuti

- 90 minuti di pratica mensile



La PRATICA è un momento di ripetizione che consenta agli allievi di approfondire e di migliorare ciò che hanno imparato a lezione.



---- QUANDO ----



Le lezioni si terranno ogni giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30.

La pratica avrà luogo l'ultimo venerdì del mese dalle 19.30 alle 21.00.



---- DOVE ----



La sede del corso è il CIF, in via Giulio Ruggi 49.



---- CALENDARIO DELLE LEZIONI DI PROVA ----



16 gennaio e 23 gennaio 2020 ore 20.30 presso il CIF, in via Giulio Ruggi 49.



That's all. Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni scriveteci un messaggio sulla pagina Wé Swing!