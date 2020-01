"Tutti meritano di vedere il mare": i volontari portano Olimpia in spiaggia, l'appello

Tutti meritano di vedere almeno una volta il mare. Lo sanno bene i volontari della Lega per la Difesa del Cane di Salerno che non hanno voluto privare Olimpia dell'immenso piacere di far affondare le zampe nella sabbia. La bellissima Pitbull di 8 anni è ospite da tempo del canile di Salerno: gli animalisti, in attesa che qualcuno di buon cuore la adotti, la hanno, dunque, portata al mare, regalandole una giornata diversa.

L'appello

Non è più giovanissima, ma merita una possibilità di vita diversa, per non terminare i suoi giorni in un freddo box del canile: compatibile con tutti, come assicurano i volontari, Olimpia ha un carattere dolce ed equilibrato. Vaccinata e sterilizzata, la cagnolina si trova a Salerno, ma è adottabile anche in tutto il centro nord, previo controllo preaffido. Per info: 089303039 - 3270428428 - info@legadelcane-sa.it