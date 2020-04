Commercio online a "km0": nasce "Scafatishop"

Dal prossimo 4 maggio sarà attivo scafatishop.it, il portale web per acquistare prodotti e servizi da aziende di Scafati nato dalla collaborazione tra l'associazione dei commercianti Scafati Cresce e la WebLabs.

L'iniziativa

Il sito consentirà ai cittadini di poter acquistare dalle aziende scafatesi che hanno aderito al progetto, oltre a segnalare le attività dove si potrà spendere con i buoni spesa consegnati dal Comune. "E' una vetrina a tutti gli effetti - ha spiegato il presidente dell'associazione, Vincenzo D'Aragona - Ai cittadini che accederanno al portale daremo l'opportunità di affiliarsi per il rilascio di una card che permetterà di ottenere sconti. In questo modo, seppur a distanza, si potrà puntare sul commercio locale e dare respiro alle attività della città che in questo momento, a causa dell'emergenza coronavirus, stanno soffrendo la crisi".