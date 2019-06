Ordigno bellico a Battipaglia: le indicazioni della Protezione Civile

Si stanno profilando le operazioni organizzative in merito alla rimozione dell'ordigno bellico ritrovato a Battipaglia che si terrano l'8 settembre 2019. La Protezione Civile di Battipaglia, in una nota ed attraverso i propri canali social, ha dato indicazioni in merito alle strade che saranno evacuate entro le 5 del mattino di domenica 8 settembre. Quando tutto sarà evacuato inizieranno le operazioni di rimozione dell'ordigno. Si consiglia, a tutti gli evacuati, di portare con sè medicinali salvavita, cibo specifico (ad esempio quello per celiaci) e tutto il necessario per passare diverse ore lontano dalla propria abitazione. Chi non ha dove andare, chi è allettato o chi ha difficoltà di ogni sorta per allontanarsi dalla propria abitazione potrà chiamare il numero unico 3351537223 per essere inserito in uno dei Centri di Accoglienza allestiti per quel giorno.

La protezione civile ha diffuso un video per comuncare tutte le informazioni in merito all'evacuazione.

