Campania sicura: al via l’Osservatorio Cultura per affrontare l’emergenza

Si è tenuto il 18 maggio l'incontro tra gli operatori della cultura e dello spettacolo e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: al via, dunque, le attività di un Osservatorio cultura della Campania, un organo istituito dalla Scabec, società in house della Regione, per ascoltare e raccogliere dati e suggerimenti per uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid 19.

Lo scopo

L’Osservatorio, presieduto e coordinato da Umberto Croppi, direttore di FederCulture, è composto da esponenti del mondo culturale, artistico e accademico: per la Presidenza della Regione è presente Patrizia Boldoni, mentre per la Scabec ci sono Alessandro Remondelli e Alfonso Pagano. Con loro partecipano all’Osservatorio Antonio Parlati (direttore centro di produzione Rai di Napoli), Vincenzo Loia (Rettore Università di Salerno), Lucio D’Alessandro (Rettore Università Suor Orsola Benincasa), Roberto Formato(direttore Fondazione Real Sito di Carditello), Lina Gisonna (Fondazione Campania dei Festival), Giuseppe Morra (Fondazione Morra), Roberta Russo (Teatro Bellini di Napoli), Luigi Vicinanza (Presidente Fondazione Cives Museo MAV), Giuseppina De Luca (Università di Salerno), Pasquale Rossi ( Università degli Studi Suor Orsola Benincasa) Marina Colonna (Associazione Dimore storiche italiane), Maria Pia De Vito (artista, docente al Conservatorio di Avellino), Agostino Riitano (cultural project manager), Ferdinando Tozzi (giurista, esperto in diritto d'autore), Pasquale Scialò (compositore e docente Conservatorio Martucci di Salerno) e Patrizio Ranieri Ciu (regista teatrale, compositore e poeta). Oltre ad un confronto tra tutti i suoi partecipanti, l'Osservatorio ha attivato un questionario online che servirà a mappare il comparto culturale e a registrare gli effetti della chiusura delle attività culturali e dei luoghi della cultura. Il questionario si può compilare fino al 15 giugno direttamente sul sito https://osservatorio.scabec.it/ o a questo link.

Parla De Luca

“Ripartiamo con fiducia con Campania Sicra, è questo il messaggio forte che useremo per rilanciare il turismo, la cultura, gli spettacoli che rappresentano un settore trainante della nostra regione. Campania Sicura sul fronte sanitario ed epidemologico, ma anche per le garanzie che può offrire ai turisti. Abbiamo più volte incontrato gli operatori del comparto. Per questo vogliamo continuare ad avere strettissimi rapporti di collaborazione e condivisione di progetti e iniziative, consapevoli del durissimo contraccolpo subito. Bisogna guardare al futuro con fiducia ed avere coraggio, per sconfiggere innanzitutto la paura e le difficoltà e dare sicurezza a tutti”.

Il presidente Umberto Croppi