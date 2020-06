"Persi" in un cielo di stelle: Gugliucciello "cattura" il cielo visto dall'Osservatorio di Petina

"Se si guarda troppo fisso una stella, si perde di vista il firmamento", notava lo scrittore statunitense Edgar Allan Poe. E aveva ragione: per questo è "magico" perdersi ad osservare il cielo per grandi e piccini, per "respirare" un po' di quell'infinito di cui tutti, in fondo, abbiamo nostalgia.

Incantevoli, dunque, gli scatti di Massimo Gugliucciello che ha mostrato il cielo visto dall'Osservatorio Astronomico 'Aresta' di Petina. Da ammirare.

Gallery