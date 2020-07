Unomattina Estate fa tappa a Palinuro: la diretta su Rai1

Andrà in onda domani, lunedi 6 luglio, alle ore 7.30, la puntata di Unomattina Estate dedicata al Parco del Cilento con la giornalista Rai Patrizia Angelini, inviata del TG1. Tanta curiosità, questa mattina, per le prove generali sulle spiagge di Palinuro in preparazione alla diretta di domani.

La curiosità

Riflettori puntati sul turismo post Covid-19, sulla messa in sicurezza delle spiagge e sulla ripresa economica.

"Palinuro si riconferma regina 2020 sull’accoglienza per le spiagge con il progetto R.E.S.T.A.R.T e la APP Palinuro Damare”, hanno osservato dal Comune.