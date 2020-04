Pane gratis per tutti a Salerno e dintorni: è Angelo il pizzaiolo dal cuore d'oro

Pane per chi ha bisogno: è l'iniziativa solidale di un giovane pizzaiolo, Angelo Graziano, titolare della pizzeria "L'Angelo e il Diavolo" di Sordina. Graziano, infatti, costretto a chiudere la propria attività per l'ordinanza anti-contagio da Covid-19, ha deciso di aiutare le persone in difficoltà, in questa delicata emergenza sanitaria. Così, rimboccandosi le maniche e chiudendosi nella cucina del suo locale, ha iniziato a sfornare ottimo pane ogni giorno, per destinarlo a chi sta attraversando un momento di crisi, tramite associazioni e parrocchie del territorio e non solo.

L'iniziativa

Già in collaborazione con realtà di volontariato di Ogliara, di Filetta e con il sacerdote don Luigi Aversa di San Cipriano Picentino, il pizzaiolo dal cuore d'oro sta per donare panini anche alla Protezione Civile di Salerno per i senzatetto ospitati al Palatulimieri. "Chiunque stesse vivendo un momento difficile, può contattarmi tramite Facebook. Qualcuno mi ha regalato altra farina per preparare il pane e ho deciso che sabato darò a chiunque lo volesse e ne necessitasse, un sacchettino con l'impasto per la pizza, così anche in quarantena sarà possibile gustare la pietanza preferita da noi campani, nel week-end", ha concluso Graziano. Sensibile alle problematiche sociali e attore teatrale, il pizzaiolo di Sordina sta fornendo un esempio virtuoso di umanità e generosità a tutta la comunità. Un plauso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.