Una Casula di Papa Francesco in dono alla parrocchia di Bellizzi

In occasione della Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, il prossimo 19 giugno, i fedeli della Parrocchia di Bellizzi avranno la gioia di ricevere in dono una Casula di Papa Francesco. L’abito liturgico è stato indossato più volte dal Santo Padre in diverse liturgie in Vaticano e non solo, l’ultima in occasione della Santa Messa in Coena Domini dello scorso anno.

Il rinvio

La consegna della Casula al parroco padre Francesco De Crescenzo (Vicario Episcopale della Diocesi di Salerno) era stata prevista per la Settimana Santa di quest’anno, ma causa della pandemia è stata rinviata. L’occasione dunque sarà la Solennità Liturgica dedicata al Santo Patrono della città della piana del sele. Promotore di questo dono è Anthony Manzo cittadino bellizzese, collaboratore in Vaticano di monsignore Guido Marini (Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice).

La cerimonia

Durante la celebrazione in onore del Sacro Cuore di Gesù, del 19 giugno prossimo, alle ore 19.30 nel piazzale della Chiesa Parrocchiale in via Torino, il parroco indosserà per la prima volta la Casula di Papa Francesco. Sarà un gesto che metterà in comunione spirtituale la chiesa locale con quella universale tramite la preghiera verso il Pontefice, che sempre implora per se da parte di tutti i fedeli del mondo: “Per favore non dimenticate di pregare per me!”. Bellizzi ha già vissuto questo segno di unità con il Santo Padre lo scorso anno, quando, sempre per intercessione di Manzo, in occasione della Celebrazione Solenne in onore del Santo Patrono, dalla Sacrestia Pontificia venivano messi a disposizione la croce e due candelabri, utilizzati in Vaticano, per adornare solennemente l’altare del Papa.