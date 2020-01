Area Archeologica di Paestum: nasce il Parco dei Piccoli

Taglio del nastro, al Parco Archeologico di Paestum, il 27 gennaio, alle ore 11, per l'inaugurazione del Parco dei Piccoli, un'area giochi a tema, con uno sguardo all’ambiente e alla sostenibilità, pensata da Legambiente di Capaccio Paestum e dal Parco Archeologico per rendere il sito Unesco più accattivante per i bimbi. Il “Parco dei Piccoli”, collocato sul lato est dei due grandi templi “Basilica” e “Nettuno”, consiste in 10 strutture che riproducono alcuni dei più famosi giochi di logica e strategia dell’antichità, ma anche alcune macchine da cantiere utilizzate per la costruzione dei tre templi dorici di Paestum: non manca la vite idraulica di Archimede. L’allestimento è inserito nel percorso di visita del sito archeologico ed è corredato da pannelli esplicativi e da panchine dove i genitori possono rilassarsi al cospetto dei monumenti millenari con uno sguardo vigile ai loro figli che, giocando, scoprono alcuni aspetti di storia e archeologia antica.

“Il museo come istituzione pubblica nasce nell’Ottocento per un pubblico di adulti colti. Oggi invece vogliamo offrire un’esperienza culturalmente arricchente per tutti, per cui ci impegniamo a rendere il sito più accessibile per i bambini, ma anche per le persone con disabilità.

Il gioco coinvolge tutti i sensi ed è uno strumento da non sottovalutare per la trasmissione di conoscenze: esso è uno stimolo per la creatività di piccoli e grandi. Il passato ci può insegnare molte cose anche per il futuro, per esempio in merito alla sostenibilità ambientale”.