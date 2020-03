Coronavirus, al via la distribuzione di pasti e kit per l'igiene ai senzatetto a Salerno

Al via l'acquisto e la distribuzione pdi kit e dispositivi di igiene e profilassi per i senzatetto. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanni Savastano, sentite le richieste della Commissione Consiliare Politiche Sociali e dei componenti del Tavolo permanente per la gestione delle problematiche dei senza fissa dimora, hanno concordato la possibilità di autorizzare, in via del tutto eccezionale, alcune associazioni di volontariato a distribuire pasti caldi alle persone senza fissa dimora. Ovviamente nel rispetto delle norme di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e nella massima tutela degli individui.

Il sostegno

Con il supporto della Protezione Civile è stato, inoltre, predisposto l'acquisto e la distribuzione per queste persone di kit e dispositivi di igiene e profilassi. Sindaco e assessore, dunque, ringraziano quanti hanno collaborato per garantire tali servizi essenziali, ad iniziare dalle associazioni di volontariato, sempre in prima linea nel supporto agli ultimi. Si ringrazia, infine, per la sua disponibilità il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, con la quale la questione è stata condivisa.