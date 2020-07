Patenti in Campania: a Salerno solo il 19,6% degli automobilisti è abilitato, i dati

Cresce il numero di campani con la patente di guida: è quanto emerso dallo studio realizzato da Facile.it che, analizzando i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha scoperto come negli ultimi anni il numero di residenti in Campania con un documento di guida attivo sia cresciuto arrivando, al 31/12/2019, a quota 3.407.348, vale a dire circa 56mila in più rispetto al 2017. Nonostante l’aumento, però, la Campania risulta essere l’area del Paese con il rapporto più basso tra numero di patenti e abitanti. Nella regione solo il 67,8% degli over 14 ha un documento di guida, contro un valore nazionale pari al 73,9%.

Le patenti nelle province campane

In merito alla distribuzione delle patenti tra le province campane, il primo posto della graduatoria è occupato da Napoli, che da sola conta più di 1,7 milioni licenze di guida, vale a dire il 51% del totale; seguono le province di Salerno, dove i guidatori abilitati sono più di 668mila (19,6% del totale) e di Caserta, con circa 556mila patenti attive (16,3%). Chiudono la classifica le province di Avellino, con 267mila patenti attive (7,8%) e di Benevento, dove i documenti di guida sono solo 178mila (5,2%). Se si analizza il rapporto tra numero patentati e popolazione residente, in questo caso la graduatoria vede al primo posto la provincia di Benevento, dove il 72,5% degli over 14 ha un documento di guida attivo, seguita da quella di Avellino (72%) e quella di Caserta (69,9%). Secondo l’elaborazione dei dati ufficiali del Ministero, le aree con il rapporto più basso tra licenze di guida e residenti sono, nella regione, la provincia di Salerno, dove il 69,4% dei cittadini over 14 ha una patente e quella di Napoli, dove la percentuale si ferma addirittura al 65,6%.

Più patenti in tutte le province campane

Analizzando l’evoluzione del numero di documenti di guida presenti nelle province campane dal 2017 a fine 2019 emerge che le patenti attive sono aumentate in tutte le aree della regione. In valori assoluti, al primo posto si trova la provincia di Napoli, che ha registrato un aumento di 32.036 documenti di guida, seguita da Caserta (+10.879) e Salerno (+10.162). Chiudono la graduatoria campana Avellino, dove l’aumento è stato di 1.791 documenti di guida e quella di Benevento, dove i patentati sono solo 996 in più rispetto al 2017.