Pianista sospeso nel vuoto a piazza Amendola: il video

In tantissimi, ieri sera, sono rimasti con il fiato sospeso in piazza Amendola per la spettacolare esivizione de Il pianista fuori posto: il concerto di Paolo Zanarella organizzato in occasione del Festival Internazionale bdel Cinema di Salerno.

Nella serata di ieri il pianista Paolo Zanarella ha suonato un vero e proprio concerto sospeso nel vuoto a diversi metri da terra (lo vediamo in un video inviatoci da un nostro lettore). Un emozionante spettacolo che ha tenuto con il naso all'insù i fortunati che hanno potuto assistere ad un concerto davvero unico.

