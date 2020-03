"Piccolo comune amico": 14 comuni salernitani in corsa per il concorso del Codacons

Sono 14 i comuni salernitani che si contenderanno, insieme ad altri comuni con meno di 5.000 abitanti, il premio Piccolo Comune Amico organizzato da Codacons. I comuni della nostra provincia che si contenderanno il premio sono Acerno, Bellosguardo, Cannalonga, Casalbuono, Castelcivita, Castiglione del Genovesi, Gioi, Perito, Pertosa, Pisciotta, Roscigno, San Mauro Cilento, Sant'Angelo a Fasanella e Trentinara.

Il premio

Da oggi sono infatti ufficialmente aperte le votazioni, con i cittadini che alla pagina di Codacons potranno esprimere entro il 30 aprile la propria preferenza sui comuni in gara. I comuni partecipano al concorso grazie alle loro eccellenze locali, alle bellezze paesaggistiche e artistiche e per gli eventi tipici organizzati sul territorio: Uva aglianicone, Fichi bianchi del Cilento, Carciofo bianco, Museo civico e interattivo di Gioi, fagioli di Casalbuono, Fiera della Frecagnola, festa della montagna, ecc.

Si tratta di un'iniziativa avviata a livello nazionale dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem, tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali. Attraverso il voto dei cittadini saranno premiati i 25 Comuni che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di preferenze, all'interno di 5 categorie (Agroalimentare, Artigianato, Innovazione sociale, Cultura, arte, storia, Economia Circolare). I comuni vincitori, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva consultabile attraverso apposita App, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.

Sarà possibile votare entro il non oltre il 30 aprile 2020. I comuni vincitori saranno premiati a giugno a Roma nel corso di un evento nazionale.