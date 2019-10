Centenari: vive nella provincia di Salerno l'uomo più anziano della Campania

Vive a Sessa Cilento un piccolo Comune di 1274 anime in Provincia di Salerno, Pietro Ferrazzano, l'uomo più anziano della Campania. Ha spento pochi giorni fa, il 9 ottobre, 106 candeline sulla torta, Pietro Ferrazzano, nato nella piena età giolittiana quando la lira faceva aggio sull’oro.

La storia

A raccontare oggi la sua storia l’Associazione Giustitalia della quale il signor Pietro è socio onorario. Testimone oculare della Prima e della Seconda Guerra Mondiale perde molti familiari ed amici ma riesce a salvarsi. Nella sua vita ha fatto tanti lavori umili come il falegname e l'agricoltore. E’ una delle poche persone ancora in vita a vantare il primato di aver partecipato al primo suffragio universale nel 1946 per la nascita della Repubblica italiana. Una vita passata tra il lavoro e gli affetti di famiglia, mai troppe sigarette od altro vizio, pasti leggeri accompagnati da un solo bicchiere di vino al giorno l’hanno portato a trascorrere i decenni senza mai una seria e compromettente patologia.