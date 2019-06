Le Piscine Vigor aprono per la stagione estiva 2019: i prezzi ed i servizi

Dal 15 giugno sono riaperte ufficialmente le Piscine Vigor in via Salvador Allende a Salerno. La struttura gestita da Salerno Solidale ha aperto di nuovo i battenti per la stagioe estiva 2019 annunciando tante attività ed i prezzi al pubblico. Come da tradizione, poi, ci saranno prezzi diversi in convenzione con associazioni e gruppi.

I servizi

I serivizi nella struttura prevedono Pizzeria, Bar, animazione, acquagym e giochi acquatici. "Anche quest’anno si attendono gli affezionati utenti della struttura che potranno trascorrere con le loro famiglie una bellissima estate all’insegna dell’integrazione e del sano divertimento": hanno annunciato dalla direzione.