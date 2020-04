Pizzo San Michele, effetti speciali: il tricolore a 1567 metri

Luci, colori, suggestione: quattro amici, previa autorizzazione, hanno raggiunto Pizzo San Michele a Calvanico per posizionare bandiere in vetta, a 1.567 metri sul livello del mare.

I dettagli

Le persone autorizzate - Antonio D’Aversa, Giancarlo Tirelli, Raffaele Dello Ioio, Lucio De Stefano - hanno raggiunto la sommità della montagna, "terrazza naturale" con vista sui Monti Lattari, Valle dell'Irno, Vesuvio. Il santuario posizionato in cima, dedicato al culto di San Michele Arcangelo, è stato illuminato con il tricolore per tutta la notte. Non una gita ma la volontà di chiedere protezione al Santo al quale affidare le preghiere di tutta la comunità in questi giorni carichi di attesa e di inevitabile apprensione.

