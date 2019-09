Dopo Samara, il Planking Challenge: il caso a Giffoni

E' arrivato anche nella provincia di Salerno, il nuovo improbabile, quanto pericoloso, gioco dei giovanissimi: dopo il fenomeno Samara, spunta il Planking Challenge. In sostanza, i ragazzi si sdraiano sull'asfalto, con il rischio di essere investiti, mentre gli amici li riprendono con il cellulare.

Il caso

Alle ore 22:10 di venerdì, in via Fabrizio Mancusi di Giffoni Valle Piana, dei giovanissimi avrebbero già compiuto l'insensato gesto, come ci racconta un lettore, fortunatamente senza tragiche conseguenze. L'auspicio è che non si diffonda anche questa inconcebile "tendenza" che non tiene conto del rispetto della vita.