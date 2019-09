Planking Challenge: la follia continua, 2 nuovi casi a Salerno città

Nuovi casi del Planking Challenge nel nostro territorio. Dopo il gioco pericoloso simulato a Giffoni, è la volta di via Paolo De Granita a Salerno. Una ragazza, come riporta Salernonotizie, stesa in strada, sulla carreggiata, ha rischiato di essere investita da un'auto. L'inqualificabile “sfida” consiste nello sdraiarsi sull’asfalto, con il rischio di essere travolti, mentre gli amici riprendono la scena con il cellulare.

Il secondo caso

E stasera, a Pastena, un uomo di quasi 50 anni si è disteso a pancia in giù sulla strada in via Martiri Ungheresi rischiando di essere investito. Un gioco davvero insensato e assolutamente pericoloso.