La poesia di Valentina Merlo selezionata per "Le poesie più significative del 2019"

Una poesia scritta dalla 18enne salernitana Valentina Merlo, è stata selezionata per l'inserimento del libro Le poesie più significative del 2019 edito da Aletti che verrà pubblicato a fine aprile 2019 e che avra' l'intestazione di Alessandro Quasimodo, attore e figlio del premio Nobel.

La Merlo, poetessa ed attrice presso il laboratorio Scena Teatro, è stata finalista del premio Quasimodo/Mogol nella sezione 30 componimenti poetici al CET di Terni presso la Tenuta dei Ciclamini con la presenza di Alessandro Quasimodo. Ecco la poesia selezionata:

La diseducazione in questo tempo

Gireremo il mondo abbracciati.

Non ci importerà degli sguardi della gente.

Un giorno di questi usciamo a fumare.

Forse sui gradini di un vicolo di Bologna

o in una notte di luna piena.

Magari dormiamo abbracciati sulla spiaggia a Margellina.

Con me puoi essere libera della tua asimmetria.