Musica: il nuovo singolo ed i chiarimenti di Polix

Polix, giovane rapper origianrio di Montecorvino Rovella, ha pubblicato, nei giorni scorsi, il suo ultimo singolo intitolato L'amore intorno. Polix ha anche approfittato dell'occasione per mandare un messaggio che riportiamo

Sto lavorando al mio album e con me tante persone stanno collaborando a questo progetto. Da questo percorso così lungo e tortuoso ho imparato una lezione importante, che nella vita bisogna essere umili e tendere la mano a chi ne ha bisogno in modo che gli altri possano fare lo stesso con te. La mia lettera di oggi è per farvi capire che con la perseveranza e la voglia di fare tutto si può realizzare, io ci credo ancora! Sono cresciuto in un paesino di mille persone, mille persone che ogni giorno mi dimostrano il loro affetto, mi scrivono e mi supportano anche da lontano. Proprio in questi giorni mi hanno dimostrato tutta la loro vicinanza e la loro preoccupazione a causa dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese, ma colgo l’occasione per rassicurare tutti perché io sto bene e sono tranquillo, ci tengo a smentire le voci che nei giorni passati circolavano sul mio conto, fomentate da errate informazioni. Gauro è e resterà sempre il mio posto ma ora sono a Padova per studio e per lavoro (sempre in ambito musicale) ma spero di ritornare presto per portare quel nome in alto, perché la mia Terra è parte di me e vorrei dimostrare che bisogna sempre credere nei sogni anche quando si parte da 0 perché a volte si realizzano! Proprio nei giorni scorsi ho infatti pubblicato il mio ultimo brano su YouTube, un brano diverso che parla della mia storia e del legame particolare che ho con la mia Terra, ovunque io sia porterò sempre con me il calore della mia gente, e se non ci sarà spazio nella valigia, ci sarà sempre spazio nel mio cuore, così sarò sicuro che avrò L'amore intorno