Sorpresa ad Acciaroli, tartaruga depone le uova vicino al porto

Quinto nido di Caretta Caretta in Campania, ancora nel Cilento. Questa volta mamma tartaruga ha scelto la spiaggia del porto di Acciaroli (Pollica).

L'annuncio

A rivelarlo, con un post sui social, è direttamente il sindaco Stefano Pisani pubblicando foto e video dell’evento : “Al chiaro di una luna straordinaria la caretta caretta è tornata ad Acciaroli per deporre le sue uova – scrive su Facebook – Adesso non ci resta che attendere circa 50 giorni per la schiusa”. E ancora: “Voglio ringraziare di cuore le tre ragazze che ieri sera hanno segnalato l'arrivo della tartaruga con prontezza e responsabilità e ringrazio soprattutto Raffaele Romano che ha raccolto la segnalazione e ha lasciato la festa di compleanno dell'amica Caterina per attivare le necessarie procedure e per garantire tutta la necessaria tranquillità alla tartaruga! Grazie anche a chi come Astrit, Pietro, Dante e Tonino ha dato una mano a realizzare la recinzione provvisoria dell'area!”. Ieri il quarto nido ad Ascea.