"Si va alla SPA in barca a vela" a Salerno: ecco il programma del tour

Ancora una novità turistica per la Costa d'Amalfi, un servizio d'eccellenza che coniuga il Wellness e la straordinaria bellezza della Costiera. Il 20 febbraio è stato lanciata sul mercato l'iniziativa "Si va alla SPA in barca a vela", nata dalla collaborazione di OtiumSPA Costa d'Amalfi e la società Charter NS3000srl, con base al molo Masuccio Salernitano di Salerno. Dopo un test di marketing condotto nel mese di dicembre 2019, rilevato il grande interesse, Daniela Zagaria e Cavaliere Ennio hanno studiato un format davvero unico nel suo genere, semplicmente sommando le esperienze delle due società.

Il programma

Una lussosa barca, rigorosamente a vela, di ben 16 metri , in grado di accogliere comodamente fino a 12 persone, salperà da Salerno, tutti i giorni, alla volta della Costiera Amalfitana, in direzioone "Benessere". Ecco il programma di massima del particolarissimo tour: alle ore 9.15 il “Meeting Point” presso lo Yachting Club Salerno al Molo Masuccio Salernitano; alle 9.30 l’imbarco con tranquilla traversata sottocosta per ammirare le bellezze della Costiera, con destinazione Amalfi (circa 1,20 ore di navigazione); alle 11 arrivo ad Amalfi con circa 2 ore di tempo libero per la visita della città; alle 13 il reimbarco e veleggiata con destinazione OtiumSPA sulla spiaggia di Minori; alle 13.45 l’ingresso in OtiumSpa Mare, apertivo di benvenuto, light lunch direttamente in spa con panino e bibita. E poi tanto relax, con mare, sole, idromassaggio, bagno turco, docce emozionali, sale massaggio, area relax ombreggiata sull'arenile e welleness bar; alle 16.30 l’imbarco dal molo Capitanerie di Porto di Minori con direzione Salerno, con arrivo previsto ore 17.30

Le informazioni

Il particolare tour è prenotabile già da subito chimando OtiumSPA al 089 853855, mail info@otiumspa-costadamalfi.it oppure dallo shop online ufficiale www.prenotaspa.it o contattando NS3000srl al 388 1140189 mail ns3000srl@gmail.com. Il tour è confermato al raggiungimento di minimo 8 persone, è un'ottima idea per feste di compleanno ed addio al nubilato con utilizzo esclusiva della barca.

