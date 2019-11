San Martino: premi alla fondazione Emiddio Mele ed a due giovanissimi giffonesi

Due giovanissimi premiati a Giffoni Sei Casali con il Premio San Martino, istituito in favore di persone fisiche, associazioni, enti e ogni altra istituzione di carattere pubblico o privato che con coerenza e attuazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si sia particolarmente distinto nell'attività di promozione della dignità nella realizzazione del valore della solidarietà e della difesa dei diritti umani in special modo verso persone in condizioni di forte debolezza sociale.

I premi

Il premio San Martino è andato alla Fondazione Emiddio Mele per l'attività sociale e morale di promozione dell'imprenditoria artigianale mentre il Premio San Martino Junior è andato ad Elena Caliulo che, nonostante sia la più piccina tra gli allievi della sia classe si è prodigata per rendere inclusivo l'inserimento nella scuola media di due compagni diversamente abili supportandoli con lodevole attenzione e sensibilità ed a Pasquale Sica che sostiene i compagni di classe in difficoltà sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista umano con atteggiamento spontaneo e affettuoso.

La curiosità

Presenti, tra gli altri, anche il nuovo Arcivescovo Andrea Bellandi che ha celebrato la messa che preceduto la consegna del premio e il sindaco che ha consegnato il premio. In seguito c'è stata anche la presentazione di un libro scritto in collaborazione con il parroco sulla storia di San Martino (patrono del paese). Il Vescovo, infine, é stato omaggiato delle famose nocciole di Giffoni per le quali si è entusiasmato.

