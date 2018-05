Presentazione del libro "Ho scritto t'avor sulla sabbia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 19, a Polla, Lucio Rufolo presenterà il suo libro "Ho scritto t'AVOR sulla sabbia", con intermezzi musicali di Mino Remoli, presso la libreria Ex Libris cafè, introduce Gianluca De Lauso. "Se temete che il vostro rapporto di coppia possa trasformarsi in un amore infelice, non vi resta che leggere attentamente questo manuale. Attraverso le vicende degli sfortunati e nevrotici protagonisti di cinque storie d'amore, alquanto improbabili, Lucio Rufolo, esperto psicosessuologo, delinea infatti un percorso terapeutico di testata efficacia che ciascuno potrà adattare al proprio bisogno. Ma se non siete tra gli afflitti da pene d'amore, abbandonatevi con fiducia a una lettura che saprà offrire un contributo determinante al vostro buonumore.Scanzonato, dissacrante, ironico, arguto, intelligente: quanto di meglio ci si può aspettare dalla scrittura umoristica partenopea".