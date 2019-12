Presepe vivente a Capaccio

"Tutto il Natale che vuoi", questo lo slogan del comune di Capaccio Paestum per pubblicizzare gli eventi che si terranno su tutto il territorio capaccese. Anche Spinazzo, quest'anno, vorrà vivere un Natale all'insegna della tradizione, infatti L'associazione La Rinascita, il Comitato del Borgo Spinazzo e l'associazione La Piazzetta presenteranno, per la prima volta, la rappresentazione sacra del Presepe Vivente ed un momento di degustazione di varie pietanze. Il tutto si terrà il 28 dicembre alle ore 19 presso la piazza di Spinazzo, via Degli Ulivi.