"Mi vuoi sposare?": la sorpresa di Massimo a Valentina, tra video, musica e coriandoli a Vietri sul Mare

Un video dei ricordi, con tanto di colonna sonora, coriandoli e dedica, per chiedere la mano della sua fidanzata. Una serata da ricordare, quella di ieri, a Vietri sul Mare, per Massimo Donadio e Valentina D'Urso che, a luglio, convoleranno a nozze festeggiando il loro matrimonio proprio in Costiera.

La curiosità

A riscaldare la fredda atmosfera invernale, mercoledì sera, ci ha pensato la coppia salernitana: ad organizzare la serata, Massimo che, con la complicità di familiari e amici, ha proiettato di fronte ai Due Fratelli di Vietri il video romantico per la sua Valentina, prima di inginocchiarsi ai suoi piedi e donarle l'anello. Applausi e sorrisi, dopo il "si" della futura sposa: la proposta di matrimonio, tra l'altro, ha suscitato curiosità tra i passanti che hanno potuto assistere all'annuncio delle nozze dei due giovani. Emozioni.