ClenUp della spiaggia di Torrione: volontari all'opera

Questa mattina alcuni volontari di Voglio un Mondo Pulito si sono incontrati sulla spiaggia di Torrione, a ridosso dell'ex ostello, per ripulirla dai rifiuti trasportati dal mare e da quelli abbandonati da alcuni incivili.

I ritrovamenti

Sulla spiaggia, come si evince dalle foto, sono state trovate diverse tipologie di rifiuti, anche speciali. Dalle apparecchiature elettriche, a rifiuti generici, passando per le immancabili cicche di sigaretta e bottiglie di birra e liquori. Particolarmente importante il recupero di diverse siringhe abbandonate sulla spiaggia che avrebbero potuto causare non pochi problemi a chi frequenta la spiaggia. Un'iniziativa lodevole per sensibilizzare l'opinione pubblica rimboccandosi le mani e dando un esempio concreto su quello che si può fare con le proprie forze.