Puortame cù te: il nuovo singolo di Frenk

Migliaia di visualizzazioni in pochi giorni per Puortame cù te, il nuovo singolo dell'estate firmato Frenk. Reduce dal successo del singolo Cuore trap, il nuovo brano del cantante salernitano è destinato a ricevere grandi consensi e soddisfazioni grazie alla sua vivacità e ai suoi ritmi decisamente estivi e ipnotici in cui, non c’è solo musica, ma anche molto ritmo. Perfetta, quindi, per ballare a suon di raggaeton e sognare durante le calde giornate della stagione più amata al mondo. Il testo, che parla di un litigio di due fidanzati il cui finale è da scoprire, nasce dalla volontà dell’artista di creare un brano semplice, con una melodia facile, che arrivasse diretta nel cuore di tutti gli ascoltatori.

Il commento

"È una canzone dedicata al sentimento che più ci inebria durante l’estate: l’amore. L’ho scritta subito dopo aver litigato con la mia ragazza, volevo dimostrarle il mio sentimento e farle capire che l’amore non ha distanza – ha spiegato Frenk -. Soprattutto durante l’estate, infatti, ci capita di innamorarci in vacanza, lontano dalla città in cui abitiamo, e avere paura di tornare alla vita di tutti i giorni credendo che quell’amore estivo non avrà mai possibilità di crescere, perché lontani. Con Puortame cù te voglio dimostrare esattamente il contrario".

Il singolo

La produzione del singolo e del video vantano il nome della giovane manager Michela Marigliano che, anno dopo anno, si sta facendo sempre più spazio nel mondo degli artisti emergenti. La co-produzione, invece, è di Antonio D’Antuono e Lucia Vatieri. Il video è stato realizzato da Factory Studio nel cinema-teatro di San Giuseppe Vesuviano e presso il Sh Home Hotel di Palma Campania. Hanno prestato il volto ai protagonisti: Fabiola Cimminella, tentatrice del celebre programma Mediaset Temptation Island e attuale ballerina di Ciao Darwin, e l’attore Simone Gallo.