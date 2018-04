Rifiuti indifferenziati gettati per strada da rovistatori: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione che si vive il martedì mattina in via Margotta. A causa di alcune persone che vanno in giro a rovistare nei cassonetti dell'indifferenziato, infatti, la situazione sotto ai portoni è al collasso con buste dell'immondizia aperte e con i rifiuti che finiscono per imbrattare tutta la strada. Questa situazione, con l'arrivo del caldo, potrebbe facilmente peggiorare a causa di animali attirati dai rifiuti. Si chiedono maggiori controlli per evitare che la situazione continui in questo modo.