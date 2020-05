“In tempo di pandemia. Piccolo manuale per navigare a vista”: riflessioni post-Covid

“In tempo di pandemia. Piccolo manuale per navigare a vista”: questo il titolo del volume curato dal biblista Gaetano Di Palma e dal filosofo e bioeticista Pasquale Giustiniani, docenti ordinari della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli (sezione San Tommaso). Appena pubblicato dalla casa editrice casertana Artetetra, per la giovane collana DivinaVidi, dedicata alle letture teologiche, questo testo, piccolo e maneggevole, ha il pregio di presentare al lettore cinque interessanti riflessioni – di stampo etico, filosofico, biblico, teologico e spirituale – da tener presenti nell’attuale contesto di post-quarantena.

Gli autori

Gli autori degli interventi, oltre ai due curatori, sono, in ordine, Antonio Tubiello (docente ISSR Capua e PFTIM Napoli-San Tommaso), Nicola Rotundo (presbitero dell’Arcidiocesi di Catanzaro/docente PFTIM Napoli-San Tommaso) e Lorella Parente (docente ISSR Salerno). Navighiamo tutti a vista in questa specie di barca in tempesta che è la situazione di distanziamento sociale (dalla Quarta di copertina). Come andrà a finire? Dipende da quali valori ci lasceremo guidare e da quanto saremo capaci di andare oltre i nostri personali interessi. Una lettura utile e coinvolgente, made in Campania.