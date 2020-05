Roberto D'Agostino: "Vincenzo De Luca a Palazzo Chigi"

In occasione dei 20 anni di Dagospia, uno dei più storici ed irriverenti portali d'informazione italiani, Leggo.it ha intervistato il suo fondatore Roberto D'Agostino. Nell'intervista D'Agostino ha toccato vari argomenti, soprattutto legati all'emergenza Covid-19, dalla televisione italiana al sesso passando per la Fase 2 e la politica. Proprio per quanto riguarda la classe politica italiana, D'Agostino ha dato i voti agli attuali leader dei partiti italiani.

I voti ai politici

Conte, secondo il giornalista romano, meriterebbe un 6 per il trasformismo ed un 3 per il resto, Di Maio "il perfetto democristiano" meriterebbe un 2, il voto di Zingaretti "un ectoplasma", non è pervenuto, per Salvini che "sta in rianimazione", uno 0, la Meloni che è stata "molto più moderata" si prende un 5, Renzi, infine, che ha "perso il biglietto della lotteria" merita un 2. A salvarsi solo il Quirinale che merita un 8 perchè "sta tenendo in vita il Governo Conte, che non può cadere durante una crisi del genere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tre consigli per far ripartire il paese

Secondo D'Agostino, per far ripartire il paese bisogna eliminare la burocrazia e piazzare persone competenti ai posti giusti. Il terzo consiglio, invece, è "Vincenzo De Luca a Palazzo Chigi. Con Arbore abbiamo aperto un suo fan club".