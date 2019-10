Comuni ricicloni: Roccapiemonte tra i migliori comuni in Campania

Anche quest’anno quello di Roccapiemonte si conferma Comune “Riciclone – Rifiuti Free”. Questa mattina il sindaco Carmine Pagano e l’assessore all’Ambiente Annabella Ferrentino hanno preso parte alla cerimonia di consegna degli attestati di merito, organizzata da Legambiente Campania, tenutasi presso l’Aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.

Il riconoscimento

Secondo il dossier di Legambiente Campania il Comune di Roccapiemonte ha raggiunto il 78,47% di raccolta differenziata (frazione del secco), posizionandosi al quinto posto in Regione Campania per quanto riguarda i Comuni dai 5 ai 10 mila abitanti.

I commenti

Soddisfazione per il sindaco Pagano e l'assessore Ferrentino: "Si può fare sempre meglio, anche perché bisogna essere ottimisti e ambiziosi. Quello dei rifiuti è un settore dove non è importante solo il lavoro degli operatori delle aziende e quello degli amministratori, è determinante infatti il contributo dei cittadini che, attraverso la loro sensibilità e seguendo minuziosamente i regolamenti, permettono di ottenere risultati migliori. Aumentare la percentuale di raccolta differenziata - hanno spiegato i due - significa riuscire a pagare di meno la tassa o a farla rimanere inalterata in futuro. In questi ultimi mesi questa Amministrazione ha sanzionato i trasgressori e l’impegno in tal senso, con la costante collaborazione del Comando di Polizia Municipale, continuerà anche prossimamente. Dobbiamo convincerci che seguendo le buone regole della convivenza, condividendo i percorsi virtuosi e sentendoli propri, insomma amando di più Roccapiemonte, la si potrà rendere sempre più vivibile".