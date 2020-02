Cento candeline per nonna Rosina: festa grande a Buonabitacolo

Festa grande, a Buonabitacolo, per nonna Rosina Lapenta che, ieri, ha spento 100 candeline. Festa grande, con tanto di torta, musica e palloncini per la centenaria, la quale, sostenuta da amici e familiari, non si è risparmiata neppure durante le danze.

A porgerle gli auguri, anche il sindaco Giancarlo Guercio: gioia grande in tutta la comunità.