Inzago (MI): il pianista salernitano Rossano Torre si esibirà a "Notturno Musicale"

Il pianista salernitano Rossano Torre si esibirà ad Inzago, in provincia di Milano, venerdì 21 giugno dalle ore 21:00 nella suggestiva cornice di parco di Villa Cornaggia durante un evento, ad ingresso libero, promosso dal Comune e dall'Assessorato Cultura ed eventi.

L'evento

Il programma dell'evento, ribattezzato Notturno Musicale, prevede un vasto repertorio a tema, spaziando dai capolavori della letteratura pianistica Romantica fino agli evergreen della musica contemporanea, colonne sonore e rivisitazioni dei classici della canzone partenopea. Inzago è oltretutto la città natìa del grande pianista e compositore ottocentesco Adolfo Fumagalli (1828-1856), al quale Rossano tributerà un sentito omaggio proponendo alcuni dei suoi brani più rappresentativi.

Il pianista

Rossano Torre, classe 1979, è cresciuto musicalmente a Salerno. Laureato in Lingue e Letterature Straniere, ha intrapreso un percorso formativo musicale autonomo e si apre al grande pubblico a partire dal 2010, grazie ai suoi concerti in Galleria Vittorio Emanuele , Palazzo di Regione Lombardia, aeroporto di Malpensa, PianoCity Milano. Ha inoltre pubblicato un cd: The Piano Masterpieces.